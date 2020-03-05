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Социум 05.03.2020 17:18

Азербайджан за 2 месяца 2020г в рамках реадмиссии принял 70 граждан - Госслужба

В Азербайджан в январе-феврале 2020 года в рамках реадмиссии вернулись 70 человек, заявил глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов.

«За январь-февраль текущего года в рамках реадмиссии в Азербайджан прибыло 70 своих граждан, что на 52% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», - сказал Гусейнов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, в 2019 году в рамках реадмиссии в Азербайджан были возвращены 457 граждан, что на 7 человек меньше, чем в 2018 году.

Глава ГМС отметил, что в прошлом году число запросов на реадмиссию также сократились. «В минувшем году число запросов других стран на реадмиссию составило 480 заявок, что на 15% меньше 2018 года», - сказал Гусейнов.

Он также подчеркнул, за два месяца 2020 года общее число иностранцев, посетивших Азербайджан, увеличилось на 17% - до 426,129 тыс. человек. При этом 7,493 тыс. человека (рост на 29%) получили временный вид на жительство, 314 человек (рост на 13%) – на ПМЖ, 4,822 тыс. человека – обратились за идентификацией гражданства.

Гусейнов также отметил положительную динамику в 2019 году по числу нелегальных иностранцев, проживающих или работающих в Азербайджане. В частности, число таких нелегалов сократилось по сравнению с 2018 годом на 31% - до 4,681 тыс. человек. «Также мы наблюдаем сокращение числа нарушений миграционного законодательства: за прошлый год было принято 14,834 тыс. решений, что 23% меньше чем в 2018 году. Это означает, что иностранцы стали меньше нарушать миграционное законодательство», - добавил глава ГМС.

Х.Насирзаде

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Тэги: РЕАДМИССИЯ, ГРАЖДАНЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]