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Здравоохранение 05.03.2020 17:27

В Греции за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом - Минздрав

В Греции в четверг зафиксировали еще 21 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) среди группы людей, возвратившихся из Израиля, сообщило в четверг греческое министерство здравоохранения.

"У 21 из 24 возвратившихся - положительные результаты (на наличие коронавируса - ИФ)", - заявил представитель минздрава Сотирис Циодрас.

Таким образом количество, инфицированных в стране достигло 31.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах.

По состоянию на 5 марта число зараженных превысило 96 тыс., летальный исход зафиксирован в более 3,3 тыс. случаях.

Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек. В Израиле заражение выявлено у 15 человек, тысячи находятся на карантине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРЕЦИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]