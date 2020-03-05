В Греции за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом - Минздрав

В Греции в четверг зафиксировали еще 21 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) среди группы людей, возвратившихся из Израиля, сообщило в четверг греческое министерство здравоохранения.

"У 21 из 24 возвратившихся - положительные результаты (на наличие коронавируса - ИФ)", - заявил представитель минздрава Сотирис Циодрас.

Таким образом количество, инфицированных в стране достигло 31.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах.

По состоянию на 5 марта число зараженных превысило 96 тыс., летальный исход зафиксирован в более 3,3 тыс. случаях.

Больше всего случаев - в Китае, там заболели 80,5 тыс. человек. В Израиле заражение выявлено у 15 человек, тысячи находятся на карантине.