В улучшении отношений Белоруссии с США нет ничего антироссийского - замглавы МИД

Улучшение отношений Минска и Вашингтона на фоне продолжающегося нефтяного кризиса в отношениях Белоруссии и РФ не преследует антироссийских целей, заявил замглавы МИД республики Олег Кравченко.

"Я категорически против противопоставления нормализованных отношений с США стратегическим союзническим отношениям Беларуси с Россией. В них (отношениях с США - ИФ) нет и не может быть ничего антироссийского. Во-первых, потому что мы не имеем таких планов, во-вторых, потому что американцы не только от нас не требуют, но и не предлагают нам повернуться спиной к России", - сказал Кравченко в четверг на семинаре в Минске.

Заместителя министра цитирует госагентство БелТА.

Кравченко подчеркнул, что считает ошибочной логику, по которой Белоруссия расширяет сотрудничество с США якобы в ущерб отношениям с Россией. "Логика расширения контактов с США за счет или в ущерб комплексным, многоуровневым, выгодным для нас связям с Россией ошибочна, не имеет смысла и неприемлема для нас", - сказал замминистра.

При этом он считает внешнюю политику Белоруссии примером бесконфликтной системы отношений. "Именно Беларусь может продемонстрировать историю успеха в развитии неконфликтной системы отношений с Россией и странами Запада, когда это выгодно всем сторонам", - отметил Кравченко.

По его мнению, такой подход может быть использован и в более широком масштабе, в том числе как инструмент сближения ЕАЭС и ЕС. "Беларусь будет примером возможности налаживать отношения, которые вносят вклад в безопасность в регионе, а не в опасную разобщенность, а в перспективе будет вести к сближению двух важнейших торговых блоков в нашем регионе - ЕАЭС и ЕС. И, надеемся, когда это станет политически возможным, - к возобновлению работы над созданием общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока", - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул заинтересованность Белоруссии в улучшении отношений между Россией и США. "Пока же мы с надеждой следим за имеющимися российско-американскими контактами на разных уровнях, заинтересованы в улучшении отношений между этими весьма важными для международной безопасности державами, с готовностью, когда понадобится, предоставить наши возможности для этого очень необходимого диалога", - отметил Кравченко.

По его словам, поддержка суверенитета Белоруссии со стороны США не является геополитической конфронтацией. "Суверенитет, как центральная характеристика государственности, занимает особое место в политическом дискурсе США. Суверенитет является незыблемой ценностью и для Беларуси. Я также вижу экономическое наполнение этого тезиса. Работа на наиболее требовательном американском рынке стала одним из залогов успеха IT-отрасли Беларуси. Экспорт услуг в США ежегодно растет. Разве это не соответствует интересам Беларуси, разве наши и американские интересы в данном случае не совпадают, разве в этом есть что-то антироссийское? Это только один пример, но их много", - сказал замминистра.

Кравченко также отметил, что США и страны ЕС проводят в отношении Белоруссии не единую, но схожую политику. "На некоторых этапах отношения с США несколько опережают наши отношения с ЕС, на некоторых - лидируют контакты с Европой, хотя это скорее субъективное ощущение, так как определить универсальные критерии сложно", - отметил он.

По его мнению, "определенный успех в отношениях с США на наши отношения с Европой негативно не повлияет".