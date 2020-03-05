В Эстонии будут проверять температуру у пассажиров автобусов и поездов на границе

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение организовать проверку на коронавирус прибывающих в страну не только морским и воздушным путем, но и по суше.

"В настоящее время причин для паники нет, государство делает все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса", - сообщил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

Одной из таких мер, отметил он, станет измерение температуры пассажиров автобусов и поездов на границах республики, а для этого следует установить термокамеры.

"Нам известно, сколько людей передвигаются по шоссе. Правительство просит Департамент здоровья, министерство социальных дел и министерство внутренних дел, а также Налогово-таможенный департамент внедрить проверку на границах шоссе для людей, прибывающих на общественном транспорте", - сказал Ратас.

"Полный контроль сейчас нереалистичен. Но в автобусах и поездах распространение болезни вполне вероятно, поэтому проверки в общественном транспорте обоснованы", - добавил министр социальных дел Тане Киик (Tanel Kiik).

По состоянию на 5 марта в Эстонии было проведено 150 тестов на коронавирус. Три из них оказались положительными.