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СНГ 05.03.2020 22:36

Все пациенты с коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно - Минздрав Белоруссии

Все пациенты с положительным тестом на коронавирус находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть выписаны из больниц на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии в четверг.

"Шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно. Жалоб нет, повышения температуры нет", - говорится в сообщении ведомства.

"По состоянию они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек", - отметили в Минздраве.

Там сообщили, что "в течение выходных - начале следующей недели после получения этих лабораторных данных эти пациенты также будут выписаны".

Как проинформировали в ведомстве, в настоящее время продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто находится в ближнем кругу лиц и контактировал с теми, у которых выявлен коронавирус. "Все помещенные на карантин студенты БНТУ, чувствуют себя удовлетворительно. На сегодняшний день ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружен", - уточнили в Минздраве.

По данным ведомства, сейчас под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 322 человека, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. В этот же период - 1 тыс.135 человек сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел.

По состоянию на утро 5 марта в Белоруссии официально подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПАЦИЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]