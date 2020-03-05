Все пациенты с коронавирусом чувствуют себя удовлетворительно - Минздрав Белоруссии

Все пациенты с положительным тестом на коронавирус находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть выписаны из больниц на следующей неделе, сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии в четверг.
"Шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно. Жалоб нет, повышения температуры нет", - говорится в сообщении ведомства.
"По состоянию они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек", - отметили в Минздраве.
Там сообщили, что "в течение выходных - начале следующей недели после получения этих лабораторных данных эти пациенты также будут выписаны".
Как проинформировали в ведомстве, в настоящее время продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто находится в ближнем кругу лиц и контактировал с теми, у которых выявлен коронавирус. "Все помещенные на карантин студенты БНТУ, чувствуют себя удовлетворительно. На сегодняшний день ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружен", - уточнили в Минздраве.
По данным ведомства, сейчас под медицинским наблюдением находятся 1 тыс. 322 человека, которые прибыли из эпидемиологически неблагоприятных районов. В этот же период - 1 тыс.135 человек сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел.
По состоянию на утро 5 марта в Белоруссии официально подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом.
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