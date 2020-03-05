Барнье рассчитывает довести переговоры с Лондоном до успешного конца, несмотря на коронавирус

Коллектив, ведущий переговоры о будущем отношений Евросоюза с Великобританий после Brexit, принимает меры предосторожности в связи с коронавирусом, заявил главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье.
"Не беря на себя обязательств, скажу, что мы предусмотрели график (переговоров - ИФ), и в настоящее время перемещение между нашими двумя странами для людей, которые не больны, полностью возможно и открыто. Собрания не запрещены", - сказал координатор ЕС, отвечая на вопрос журналистов, не помешает ли распространение коронавируса в Европе запланированному циклу переговоров.
Барнье выступил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого раунда новых переговоров с Великобританией.
Он отметил, что ряд стран, в частности Франция, запретили крупные собрания людей. На переговорах с обеих сторон присутствуют около 200 человек в одном помещении, а часто они распределяются по отдельным комнатам.
"Мы примем все меры предосторожности. Я вам обещаю успешно завершить эти переговоры и сохранить здоровье тех, кто их ведет или в них участвует", - заверил Барнье.
Он при этом добавил, что интересуется проблемой предупреждения крупных рисков и даже посвятил этому книгу, в которой задавался вопросом, не стоит ли ввиду рисков эпидемий действовать превентивно и заранее создавать механизмы сотрудничества.
И это, по его словам, один из вопросов, которые он ставит для переговоров ЕС с Великобританией.
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