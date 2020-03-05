Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0256 GBR   2.1885 TRY   0.2792

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.78 -0.40 Brent 51.13 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.03.2020 21:46

Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Правительство Италии выделяет 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, а также поддержку экономики в сложившихся условиях, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

Италии нужны "экстренные меры", чтобы сдержать распространение коронавируса, а также поддержать население и бизнес, сказал он.

Выделяемые средства будут потрачены на медицину и службы неотложной помощи, а также на сохранение рабочих мест и выплаты гражданам, отметил Конте.

Министр финансов Италии Роберто Гуальтиери сообщил, что дефицит бюджета Италии в связи с этим увеличится на 6,35 млрд евро.

По последним данным, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3,089 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, РАСХОДЫ


Похожие новости


В Италии из-за коронавируса вводят режим чрезвычайного положения сроком на полгода

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]