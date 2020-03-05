Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями

Правительство Италии выделяет 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом, а также поддержку экономики в сложившихся условиях, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.
Италии нужны "экстренные меры", чтобы сдержать распространение коронавируса, а также поддержать население и бизнес, сказал он.
Выделяемые средства будут потрачены на медицину и службы неотложной помощи, а также на сохранение рабочих мест и выплаты гражданам, отметил Конте.
Министр финансов Италии Роберто Гуальтиери сообщил, что дефицит бюджета Италии в связи с этим увеличится на 6,35 млрд евро.
По последним данным, число скончавшихся в Италии вследствие инфицирования коронавирусом COVID-19 достигло 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 3,089 тыс.
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