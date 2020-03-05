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Спорт 05.03.2020 22:49

Паралимпиада-2020 в Токио состоится - МПК

Летние паралимпийские игры 2020 года в Токио, несмотря на коронавирус, переносить пока не планируется, сообщила в четверг пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Паралимпийские игры в Токио 2020 года состоятся, как и планировалось. Подготовка к ним идет быстро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "МПК внимательно следит распространением коронавируса и находится в постоянном диалоге со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным олимпийским комитетом и Медицинским комитетом МПК".

Ранее Паралимпийский комитет России заявил, что члены национальной команды в плановом режиме продолжают готовиться к Играм.

Паралимпиада в Токио должна пройти с 25 августа по 6 сентября.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПАРАЛИМПИАДА, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]