Паралимпиада-2020 в Токио состоится - МПК

Летние паралимпийские игры 2020 года в Токио, несмотря на коронавирус, переносить пока не планируется, сообщила в четверг пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).
"Паралимпийские игры в Токио 2020 года состоятся, как и планировалось. Подготовка к ним идет быстро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "МПК внимательно следит распространением коронавируса и находится в постоянном диалоге со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным олимпийским комитетом и Медицинским комитетом МПК".
Ранее Паралимпийский комитет России заявил, что члены национальной команды в плановом режиме продолжают готовиться к Играм.
Паралимпиада в Токио должна пройти с 25 августа по 6 сентября.
Азербайджанский пограничник погиб в результате нарушения режима прекращения огня армянскими военными
Баку рассчитывает на расширение военного сотрудничества с Тбилиси
Компании РФ планируют увеличить производство в нефтегазовом секторе Сирии - Асад
Нефть перешла к снижению на фоне разногласий в ОПЕК+, Brent на уровне $50,8 за баррель
Фондовый рынок США снижается в ходе торгов, Dow Jones и S&P теряют около 3%
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
ЕС озабочен негативными тенденциями в выполнении Ираном ядерной сделки
Лондон заявляет о верности обязательствам по Brexit, но на переговорах есть разногласия - Барнье
Барнье рассчитывает довести переговоры с Лондоном до успешного конца, несмотря на коронавирус
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта