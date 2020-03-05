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Регион 05.03.2020 22:20

Эрдоган заявил, что не позволит режиму Асада повредить отношениям Турции с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил на сирийскую сторону ответственность за обострение ситуации в Идлибе и заявил, что не позволит разрушить добрые отношения между Москвой и Анкарой.

"Мы не позволим силам режима повредить наши отношения с Россией", - сказал Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил президент Турции, "мы принимали активное участие в (урегулировании - ИФ) в этом регионе, и в этом процессе мы прилагали все усилия, чтобы действовать скоординированно с российскими органами".

Вместе с тем, по утверждению Эрдогана, "начиная с марта текущего года участились нападения сил режима, что нарушило Идлибский договор". "Поэтому в первую очередь хочу сказать, что первостепенная ответственность лежит на силах режима, которые нарушали эти договоренности", - сказал он.

Он заявил, что "основная задача режима в Идлибе - опустошить этот район и поставить Турцию в трудное положение перед потоком беженцев".

"Турция перед такой угрозой не будет сидеть сложа руки", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции заявил, что "некоторое время назад была достигнута договоренность с Россией отправить подкрепление для стабилизации (Идлибского) региона".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, АСАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]