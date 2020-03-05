Эрдоган заявил, что не позволит режиму Асада повредить отношениям Турции с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил на сирийскую сторону ответственность за обострение ситуации в Идлибе и заявил, что не позволит разрушить добрые отношения между Москвой и Анкарой.
"Мы не позволим силам режима повредить наши отношения с Россией", - сказал Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как отметил президент Турции, "мы принимали активное участие в (урегулировании - ИФ) в этом регионе, и в этом процессе мы прилагали все усилия, чтобы действовать скоординированно с российскими органами".
Вместе с тем, по утверждению Эрдогана, "начиная с марта текущего года участились нападения сил режима, что нарушило Идлибский договор". "Поэтому в первую очередь хочу сказать, что первостепенная ответственность лежит на силах режима, которые нарушали эти договоренности", - сказал он.
Он заявил, что "основная задача режима в Идлибе - опустошить этот район и поставить Турцию в трудное положение перед потоком беженцев".
"Турция перед такой угрозой не будет сидеть сложа руки", - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции заявил, что "некоторое время назад была достигнута договоренность с Россией отправить подкрепление для стабилизации (Идлибского) региона".
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