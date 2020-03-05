Число заболевших коронавирусом выросло в Грузии более чем в два раза

Количество зафиксированных в Грузии случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до девяти.
Такие данные опубликованы в четверг вечером на созданном правительством Грузии в связи с COVID-19 специальном сайте.
Согласно размещенным на сайте данным, в режиме карантина в Грузии находятся 162 человека и 45 находятся под наблюдением врачей.
Ранее в четверг сообщалось о четырех случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии.
Азербайджанский пограничник погиб в результате нарушения режима прекращения огня армянскими военными
Баку рассчитывает на расширение военного сотрудничества с Тбилиси
Компании РФ планируют увеличить производство в нефтегазовом секторе Сирии - Асад
Нефть перешла к снижению на фоне разногласий в ОПЕК+, Brent на уровне $50,8 за баррель
Фондовый рынок США снижается в ходе торгов, Dow Jones и S&P теряют около 3%
Паралимпиада-2020 в Токио состоится - МПК
Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями
Отельеры и общепит Германии просят помощи у государства из-за коронавируса
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта