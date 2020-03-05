Число заболевших коронавирусом выросло в Грузии более чем в два раза

Количество зафиксированных в Грузии случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до девяти.

Такие данные опубликованы в четверг вечером на созданном правительством Грузии в связи с COVID-19 специальном сайте.

Согласно размещенным на сайте данным, в режиме карантина в Грузии находятся 162 человека и 45 находятся под наблюдением врачей.

Ранее в четверг сообщалось о четырех случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии.