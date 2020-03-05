Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8937 RUR   0.0256 GBR   2.1885 TRY   0.2792

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.78 -0.40 Brent 51.13 -0.73

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.03.2020 22:26

Число заболевших коронавирусом выросло в Грузии более чем в два раза

Количество зафиксированных в Грузии случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 увеличилось до девяти.

Такие данные опубликованы в четверг вечером на созданном правительством Грузии в связи с COVID-19 специальном сайте.

Согласно размещенным на сайте данным, в режиме карантина в Грузии находятся 162 человека и 45 находятся под наблюдением врачей.

Ранее в четверг сообщалось о четырех случаях заболевания коронавирусом COVID-19 в Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВШИЕ


Похожие новости


Правительство Грузии примет меры, чтобы справиться с негативным влиянием коронавируса на сферу туризма - премьер Учебный процесс в Грузии из-за коронавируса с 4 марта будет приостановлен во всех школах и вузах страны Четверо граждан Азербайджана госпитализированы в Тбилиси в числе 10 человек для проверки на коронавирус В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом - глава Минздрава

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]