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Дальнее зарубежье 05.03.2020 22:29

Режим прекращения огня вводится в Идлибе с 6 марта - Эрдоган

Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

"В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что для осуществления устойчивого режима прекращения огня "будут предприняты все необходимые шаги". "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства", - сказал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. "В этом процессе Турция держит за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами", - сказал Эрдоган.

Он пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.

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Тэги: ИДЛИБ, ОГОНЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]