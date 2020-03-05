Режим прекращения огня вводится в Идлибе с 6 марта - Эрдоган

Россия и Турция достигли соглашения о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 6 марта, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
"В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что для осуществления устойчивого режима прекращения огня "будут предприняты все необходимые шаги". "Наша задача заключается в том, чтобы еще больше не усугублять гуманитарную ситуацию в этом регионе. Мы будем прилагать все усилия, чтобы оказать необходимую помощь всем нуждающимся, также мы обеспечим облегчение возвращения беженцев на свои места жительства", - сказал Эрдоган.
Вместе с тем он подчеркнул, что Турция оставляет за собой право на ответные действия в случае нападения со стороны сирийских правительственных сил. "В этом процессе Турция держит за собой право ответить на всяческие нападения со стороны режима своими силами", - сказал Эрдоган.
Он пообещал, что в этом вопросе Турция будет находиться в контакте с Россией. "В этом процессе мы с моим дорогим другом будем в контакте, и будут продолжать контакты наши соответствующие органы", - отметил президент Турции.
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