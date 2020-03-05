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Дальнее зарубежье 05.03.2020 23:01

Асад: восстановление дипотношений Сирии с Турцией возможно

Президент Сирии Башар Асад не исключает возможности восстановления дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой.

"Вполне естественно было бы иметь мирные отношения с соседним государством. Если ваш вопрос "возможно ли (восстановление дипотношений - ИФ)", конечно, возможно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Но мы не сможем прийти к такому результату, если (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган поддерживает террористов. Нужно отказаться от поддержки терроризма, тогда все вернётся на круги своя", - отметил при этом Асад.

"Что касается уровня национальных интересов Сирии и уровня национальных интересов Турции, то разногласий нет, нет противоречий. Поэтому ответ да. Необходимо вернуть отношения в естественное русло", - подчеркнул сирийский лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АСАД, ТУРЦИЯ, ДИПОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]