Асад: восстановление дипотношений Сирии с Турцией возможно

Президент Сирии Башар Асад не исключает возможности восстановления дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой.
"Вполне естественно было бы иметь мирные отношения с соседним государством. Если ваш вопрос "возможно ли (восстановление дипотношений - ИФ)", конечно, возможно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".
"Но мы не сможем прийти к такому результату, если (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган поддерживает террористов. Нужно отказаться от поддержки терроризма, тогда все вернётся на круги своя", - отметил при этом Асад.
"Что касается уровня национальных интересов Сирии и уровня национальных интересов Турции, то разногласий нет, нет противоречий. Поэтому ответ да. Необходимо вернуть отношения в естественное русло", - подчеркнул сирийский лидер.
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