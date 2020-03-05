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Дальнее зарубежье 05.03.2020 22:47

Путин и Эрдоган согласовали документ по Идлибу

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам консультаций в Москве в четверг выработали совместный документ, который закрепляет договорённости по нормализации ситуации в Идлибе.

"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом Турецкой Республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций", - сказал Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.

"Выражаем надежду на то, что эти договорённости послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастание гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской республике между всеми конфликтующими сторонами", - добавил Путин.

Лидеры провели за столом переговоров почти шесть часов, сначала Путин и Эрдоган общались "с глазу на глаз" три часа, затем к ним присоединились члены делегаций. В составе российской и турецкой делегаций, присутствующих в Кремле на переговорах, в частности, главы внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран.

В начале встречи Путин подчеркнул, что ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что это потребовало прямого личного разговора двух президентов. Эрдоган выразил уверенность в том, что решение по итогам встречи облегчит ситуацию в этой сирийской провинции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДОКУМЕНТ, ИДЛИБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]