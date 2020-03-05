Компании РФ планируют увеличить производство в нефтегазовом секторе Сирии - Асад

Ряд российских компаний осуществляют деятельность в сирийском нефтегазовом секторе, и есть планы по наращиванию производства, заявил в четверг президент Сирии Башар Асад.

"Есть ряд российских компаний, которые приступили к работе в Сирии (в сфере нефти и газа) за последние несколько лет и начали производство", - сказал Асад в эфире телеканала "Россия-24".

"И есть планы увеличить производство", - добавил он.

При этом Асад отметил, что главным препятствием реализации этих планов является "оккупация со стороны американцев и террористов".