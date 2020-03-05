Компании РФ планируют увеличить производство в нефтегазовом секторе Сирии - Асад

Ряд российских компаний осуществляют деятельность в сирийском нефтегазовом секторе, и есть планы по наращиванию производства, заявил в четверг президент Сирии Башар Асад.
"Есть ряд российских компаний, которые приступили к работе в Сирии (в сфере нефти и газа) за последние несколько лет и начали производство", - сказал Асад в эфире телеканала "Россия-24".
"И есть планы увеличить производство", - добавил он.
При этом Асад отметил, что главным препятствием реализации этих планов является "оккупация со стороны американцев и террористов".
Азербайджанский пограничник погиб в результате нарушения режима прекращения огня армянскими военными
Баку рассчитывает на расширение военного сотрудничества с Тбилиси
Паралимпиада-2020 в Токио состоится - МПК
Власти Италии выделят 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом и его последствиями
Отельеры и общепит Германии просят помощи у государства из-за коронавируса
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
ЕС озабочен негативными тенденциями в выполнении Ираном ядерной сделки
Лондон заявляет о верности обязательствам по Brexit, но на переговорах есть разногласия - Барнье
Барнье рассчитывает довести переговоры с Лондоном до успешного конца, несмотря на коронавирус
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Nar вознаградил самых лучших студентов АзТУ
Тельман Алиев избран новым председателем Caspian European Club
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта