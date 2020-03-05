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ТЭК 05.03.2020 23:36

Компании РФ планируют увеличить производство в нефтегазовом секторе Сирии - Асад

Ряд российских компаний осуществляют деятельность в сирийском нефтегазовом секторе, и есть планы по наращиванию производства, заявил в четверг президент Сирии Башар Асад.

"Есть ряд российских компаний, которые приступили к работе в Сирии (в сфере нефти и газа) за последние несколько лет и начали производство", - сказал Асад в эфире телеканала "Россия-24".

"И есть планы увеличить производство", - добавил он.

При этом Асад отметил, что главным препятствием реализации этих планов является "оккупация со стороны американцев и террористов".

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Тэги: АСАД, РОССИЯ, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]