Азербайджанский пограничник погиб в результате нарушения режима прекращения огня армянскими военными

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о гибели азербайджанского пограничника в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении.

«Сегодня в 19:10 в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении, на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Он был доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти его жизнь», - отмечает пресс-служба ГПС.

В феврале-марте 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня и диверсий со стороны армянских военных на границе погибли три азербайджанских пограничника.

А.Азизов