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Оборона 05.03.2020 23:47

Азербайджанский пограничник погиб в результате нарушения режима прекращения огня армянскими военными

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о гибели азербайджанского пограничника в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении.

«Сегодня в 19:10 в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении, на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Он был доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти его жизнь», - отмечает пресс-служба ГПС.

В феврале-марте 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня и диверсий со стороны армянских военных на границе погибли три азербайджанских пограничника.

А.Азизов

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Тэги: ПОГРАНИЧНИК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]