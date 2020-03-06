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Дальнее зарубежье 06.03.2020 16:52

Глава МИД ФРГ назвал прекращение огня в Идлибе запоздавшим решением

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что прекращение огня в Идлибе в Сирии является важным, но запоздавшим решением.

"Нужно приветствовать то, о чем договорились Россия и Турция, но это запоздавшее решение", - сказал Маас в пятницу в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Исхожу из того, что это соглашение создаст предпосылки для того, чтобы помочь людям, международная общественность должна сейчас делать свои предложения", - добавил он.

В Идлибе с 00:01 6 марта начинает действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто накануне в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Тэги: ФРГ, СИРИЯ, ИДЛИБ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]