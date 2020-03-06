Глава МИД ФРГ назвал прекращение огня в Идлибе запоздавшим решением

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что прекращение огня в Идлибе в Сирии является важным, но запоздавшим решением.

"Нужно приветствовать то, о чем договорились Россия и Турция, но это запоздавшее решение", - сказал Маас в пятницу в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"Исхожу из того, что это соглашение создаст предпосылки для того, чтобы помочь людям, международная общественность должна сейчас делать свои предложения", - добавил он.

В Идлибе с 00:01 6 марта начинает действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто накануне в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.