Назарбаев заявил о готовности продолжать взаимодействие с РФ во главе Совбеза Казахстана

Председатель Совета безопасности Казахстана, первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым заявил о своей готовности продолжать взаимодействие с Россией по вопросам внутренней и внешней политики.

"Рад видеть вас в новой должности. Коллеги, готов продолжить взаимодействие по вопросам внутренней и внешней политики", - сказал Назарбаев на встрече в казахстанской столице в пятницу.

Во встрече приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

Назарбаев и Медведев осмотрели библиотеку первого президента Казахстана ("Назарбаев Центр").

Зампред Совбеза РФ оставил запись в книге почётных гостей.

"Нурсултан Абишевич Назарбаев - лидер современного Казахстана, сделавший все для развития своего государства. Счастлив, что мы работаем вместе для укрепления казахстанско-российских дружественных отношений", - написал Медведев.