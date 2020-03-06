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СНГ 06.03.2020 17:43

Назарбаев заявил о готовности продолжать взаимодействие с РФ во главе Совбеза Казахстана

Председатель Совета безопасности Казахстана, первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым заявил о своей готовности продолжать взаимодействие с Россией по вопросам внутренней и внешней политики.

"Рад видеть вас в новой должности. Коллеги, готов продолжить взаимодействие по вопросам внутренней и внешней политики", - сказал Назарбаев на встрече в казахстанской столице в пятницу.

Во встрече приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

Назарбаев и Медведев осмотрели библиотеку первого президента Казахстана ("Назарбаев Центр").

Зампред Совбеза РФ оставил запись в книге почётных гостей.

"Нурсултан Абишевич Назарбаев - лидер современного Казахстана, сделавший все для развития своего государства. Счастлив, что мы работаем вместе для укрепления казахстанско-российских дружественных отношений", - написал Медведев.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, НАЗАРБАЕВ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]