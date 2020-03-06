93 казахстанца из Южной Кореи поместили на карантин в Нур-Султане

В Нур-Султане госпитализировали 93 казахстанца, прибывших в пятницу из Южной Кореи, где распространяется коронавирус, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

"Сегодня в аэропорт столицы приземлился борт сообщением Сеул - Нур-Султан. Всего 178 человек, из них транзитников 85, а именно Россия - 31, Узбекистан - 51 человек, Грузия - 3 пассажира. Казахстанцев - 93, среди них двое детей. Все они подлежат 14-дневной госпитализации", - сказал Ахметшарип журналистам в пятницу.

Транзитные пассажиры не покидали аэропорт, они будут отправлены к себе на родину, добавил казахстанский чиновник.

"Транзитные граждане не покидали аэропорт. Они в данный момент в накопителе, ждут своего рейса, они границу Казахстана не пересекают и дальше отправятся к себе на родину", - сказал Ахметшарип.

Граждане Казахстана, вернувшиеся из Южной Кореи, отправлены в инфекционную больницу в 7 км от Нур-Султана, где ранее находились на карантине эвакуированные из Уханя студенты.

Как сообщалось, в минувший четверг из Сеула в Алматы прибыл рейс с гражданами Казахстана на борту, на карантин были отправлены 100 человек.

Казахстан занес Южную Корею в категорию стран с наиболее неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. К этой группе также относятся Китай и Иран.