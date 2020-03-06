В Эстонии число зараженных коронавирусом увеличилось до 10 человек

В Эстонии в пятницу число обнаруженных инфицированных коронавирусом увеличилось с пяти до 10 человек.
"Covid-19 обнаружен у пяти жителей Таллина, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо-Рига. Все обнаруженные заболевания ввезены в страну, распространения за счет заразившихся в самой Эстонии не зафиксировано", - сообщил департамент здоровья.
По данным департамента, из десяти заболевших девять заразились в зоне риска, в Северной Италии. Они находятся на домашнем излечении.
Еще один заболевший, постоянно проживающий в Эстонии гражданин Ирана, прибыл в Эстонию из этой страны через Турцию и Латвию. Он находится в инфекционной больнице, его состояние здоровья опасений не вызывает, сообщил ранее департамент.
Всего департамент здоровья проанализировал 183 пробы, из них 10 дали позитивный результат, а 173 - негативный.
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