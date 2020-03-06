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Дальнее зарубежье 06.03.2020 19:47

Кабмин ФРГ приветствует договоренность между лидерами РФ и Турции о прекращении огня в Идлибе

Германское правительство приветствует договоренность между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом о прекращении огня в Идлибе, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство приветствует режим перемирия огня, это хорошая новость, прежде всего, для гражданского населения в Идлибе", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

В Идлибе с 00:01 6 марта начинал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто накануне в Москве президентами Путиным и Эрдоганом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]