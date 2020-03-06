Кабмин ФРГ приветствует договоренность между лидерами РФ и Турции о прекращении огня в Идлибе

Германское правительство приветствует договоренность между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Эрдоганом о прекращении огня в Идлибе, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство приветствует режим перемирия огня, это хорошая новость, прежде всего, для гражданского населения в Идлибе", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

В Идлибе с 00:01 6 марта начинал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто накануне в Москве президентами Путиным и Эрдоганом.