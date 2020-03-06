Совет ЕС по иностранным делам призвал к деэскалации в Сирии

Министры иностранных дел ЕС, обсуждавшие в пятницу в Загребе обстановку в сирийском Идлибе и вокруг него, призвали к немедленной деэскалации военных действий.
"В Идлибе недавнее и продолжающееся наступление сирийского режима и его сторонников, включая Россию, создает неисчислимые человеческие страдания и спровоцировало наихудший гуманитарный кризис с начала сирийского конфликта", - сказано в заявлении, принятом экстренным Советом ЕС по иностранным делам.
"Совет призывает к срочной деэскалации конфликта в Сирии, чтобы предупредить скатывание к международной военной конфронтации и предотвратить дальнейшие страдания", - заявили главы МИД стран ЕС.
В документе признается "сложная ситуация, в которой находится Турция из-за наступления в Идлибе и его последствий".
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