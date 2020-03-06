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Дальнее зарубежье 06.03.2020 20:04

Совет ЕС по иностранным делам призвал к деэскалации в Сирии

Министры иностранных дел ЕС, обсуждавшие в пятницу в Загребе обстановку в сирийском Идлибе и вокруг него, призвали к немедленной деэскалации военных действий.

"В Идлибе недавнее и продолжающееся наступление сирийского режима и его сторонников, включая Россию, создает неисчислимые человеческие страдания и спровоцировало наихудший гуманитарный кризис с начала сирийского конфликта", - сказано в заявлении, принятом экстренным Советом ЕС по иностранным делам.

"Совет призывает к срочной деэскалации конфликта в Сирии, чтобы предупредить скатывание к международной военной конфронтации и предотвратить дальнейшие страдания", - заявили главы МИД стран ЕС.

В документе признается "сложная ситуация, в которой находится Турция из-за наступления в Идлибе и его последствий".

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]