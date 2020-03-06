Министр энергетики Казахстана: министры ОПЕК+ продолжат обсуждение судьбы сделки по снижению добычи в пятницу после двусторонних встреч

Министры ОПЕК+ продолжат обсуждение судьбы сделки по сокращению добычи в пятницу, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

На вопрос, продолжат ли министры стран ОПЕК+ обсуждение дальнейшей судьбы сделки после двусторонних встреч, Ногаев сказал: "Да, конечно, за этим я сюда и приехал".