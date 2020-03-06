Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 06.03.2020 16:45

В мире зарегистрировано больше 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 100 тыс., сообщает статистический сайт Worldometer.

В настоящее время заболел 100 291 человек, говорится на сайте.

Умерли более 3,4 тыс. человек, выздоровели - почти 56 тыс. По оценке ВОЗ, уровень смертности составляет 3,4%.

Всего заболевание зарегистрировано в 94 странах. В пятницу о первом заболевшем на своей территории сообщили Перу, Бутан, Ватикан, Сербия и Камерун.

Для подсчетов Worldometer использует данные ВОЗ, центров по контролю и профилактике заболеваний США, государственного комитета по делам здравоохранения КНР и других ведомств, а также СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]