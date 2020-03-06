Более 48% женщин в Азербайджане принимают активное участие в социально-экономической жизни страны

В Азербайджане 48,2% женщин активно участвуют в социально-экономической жизни страны, сообщает Госкомстат.

При этом 80,7% учителей общеобразовательных учебных заведений, 78,9% учителей средне-специальных учебных заведений, 54,7% учителей вузов и 66% врачей, 48,8% студентов вузов являются представителями «слабого пола».

Согласно данным Госкомстата на начало марта 2020 года женщины составляют 50,1% населения страны.

При этом 52,1% являются женщинами репродуктивного возраста. В прошлом году из 141,2 тыс. новорожденных детей 46,8% составили девочки.

На сегодняшний день в стране действуют 17 родильных дома, 130 женских консультаций, 248 детских поликлиник и амбулаторий.

По данным статистики, женщины составляют 58,2% от общего числа научных работников в Азербайджане, за последние 10 лет число женщин, получивших степень доктора наук увеличилось в 2,5 раза, а число тех, кто имеет докторскую степень по философии, увеличилось в 2,2 раза.

Восемь из действительных членов Национальной академии наук Азербайджана составляют женщины, и 11 женщин являются членами-корреспондентами.

В госструктурах женщины составляют 28,5%, среди предпринимателей - 21,7%, спортсменов - 42,6%.

Х.Насирзаде