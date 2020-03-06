Эрдоган надеется на решение проблем Ливии по идлибскому сценарию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу выразил надежду на то, что конфликт в Ливии будет урегулирован по сценарию, аналогичному решению проблемы сирийского Идлиба, сообщает агентство "Анадолу".

"Надеемся, что ситуация в Ливии найдет решение, аналогичное тому, что приняли в Москве по Идлибу", - цитирует его заявление агентство.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду, что Россия сделает "позитивные шаги" в отношении так называемой "ЧВК "Вагнер". Он не пояснил, какие именно шаги ожидает от российской стороны.

Ранее Анкара направила в Ливию группу военных инструкторов, поскольку, как считают в Турции, в Ливии присутствуют поддерживающие Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара иностранные силы.

В частности, по утверждению турецкого президента, речь идет о 2,5 тыс. бойцов "ЧВК "Вагнер". В декабре 2019 года он заявлял, что речь идет о 2 тыс. таких бойцов. Также он заявлял, что там находятся еще 5 тыс. солдат из Судана, из Чада и Нигера.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире и пользующееся поддержкой Анкары правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.