Главы МИД стран ЕС предупредили Турцию о готовности защитить европейские границы от нелегалов

Совет ЕС по иностранным делам осудил использование Турцией нелегальных мигрантов на границе с Европейским союзом для оказания давления в политических целях.

"Признавая возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и значительные усилия, которые она предприняла для размещения 3,7 млн мигрантов и беженцев, ЕС вновь выражает серьезную обеспокоенность ситуацией на греко-турецкой границе и решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях", - говорится в заявлении, принятом по итогам экстренного заседания Совета, состоявшегося в пятницу в Загребе.

"Такая ситуация на внешней границе ЕС неприемлема", - подчеркнули главы МИД стран Евросоюза.

Они заявили о своей "решимости эффективно защищать внешние границы ЕС".

"Незаконные пересечения (границы - ИФ) недопустимы. В связи с этим ЕС и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с европейским и международным законодательством. Нельзя поощрять мигрантов к попыткам незаконного пересечения (границы - ИФ) по суше или по морю", - отмечается в документе.

Совет призвал правительство Турции и всех партнеров и организации на местах довести это до мигрантов и не допускать распространения ложной информации.

Евросоюз подтвердил свою полную солидарность с Грецией, которая сталкивается с беспрецедентной миграционной ситуацией, а также с Болгарией, Кипром и другими государствами-членами ЕС, которые могут также оказаться под миграционным давлением.

Соответствующее сотрудничество будет продолжено с партнерами ЕС на Западных Балканах.

"Совет напоминает, что ожидает от Турции полного осуществления положений Совместного заявления (ЕС-Турция - ИФ) 2016 года в отношении всех государств-членов. Это заявление дает ощутимые результаты, в том числе через поддержку (Евросоюзом - ИФ) значительных усилий Турции по приему мигрантов и беженцев. И ЕС, и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества и приверженности ему", - заявили главы МИД стран Европейского союза.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев. Анкара объяснила это тем, что она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Между тем в УВКБ ООН отмечали, что в числе нелегалов присутствуют выходцы из Судана, Ирана и Афганистана.

По данным греческих властей, на границе Турции и Греции в минувшую среду собралось порядка 15 тыс. мигрантов. Они утверждают, что предотвратили около 28 тыс. попыток пересечения границы и задержали 220 человек, попавших на территорию Греции.

Между тем, специальный советник президента Турции Ибрагим Калын отверг обвинения в том, что Анкара использует проблему нелегальной миграции для оказания давления на ЕС. "Мы никогда не рассматривали беженцев в качестве средства политического шантажа", - заверил он.

Он отметил, что Турция, на территории которой и так уже находятся примерно 4 млн беженцев, не намерена удерживать кого-либо у себя силой, а в свою очередь страны Европы должны принимать у себя нелегалов в соответствии с положениями международного права.