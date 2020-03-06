Совет ЕС потребовал обеспечить гуманитарный доступ для нуждающегося населения Идлиба

Экстренный Совет ЕС по иностранным делам, обсуждавший в пятницу в Загребе обстановку в сирийском Идлибе и вокруг него, указал на необходимость срочного и безопасного доступа для гуманитарных организаций к пострадавшему от военных действий населению провинции.

"Поставки гуманитарной помощи осуществляются для удовлетворения неотложных потребностей в жилье, медицинском обслуживании и продовольственном снабжении для примерно 1 млн человек, перемещенных в последние недели, и для всех других нуждающихся сирийцев в районе Идлиба", - говорится в заявлении совета, которое главы МИД стран ЕС приняли по итогу встречи в хорватской столице.

"Необходимо продолжать обеспечивать безопасный, устойчивый и немедленный доступ к нуждающемуся населению в полном соответствии с международным гуманитарным правом", - подчеркивается в документе.

В нем сообщается, что ЕС в приоритетном порядке рассматривает гуманитарную ситуацию в регионе, и Европейская комиссия выделит дополнительно 60 млн евро на гуманитарную помощь на северо-западе Сирии, в том числе в приграничных зонах, и обязуется увеличить свою помощь гражданскому населению этого района Сирии.

"ЕС настоятельно призывает продлить действие резолюции 2165 СБ ООН для трансграничного доступа, с тем чтобы гуманитарная помощь, включая медицинские и хирургические материалы, доставлялась нуждающимся людям по всей Сирии по наиболее прямым маршрутам", - сказано в заявлении внеочередного Совета ЕС по иностранным делам.