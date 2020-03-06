Матвиенко почувствовала в Минске твердый настрой Белоруссии на глубокое сотрудничество с Россией

Белоруссия твёрдо настроена на продолжение сотрудничества с Россией, у стран есть политическая воля разрешать спорные ситуации в рабочем порядке, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы услышали и почувствовали, что в Белоруссии твердый настрой на продолжение глубокого сотрудничества с РФ на фундаменте нашей общей истории, общности нашей культуры, языка, нашей общей духовности, веры. И это всё очень искренне", - сказала Матвиенко журналистам в Бресте в ходе визита в Белоруссию.
Накануне в Минске у нее прошли встречи с главами обеих палат парламента и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Когда сотрудничество такое многоплановое, случаются и какие-то просчёты, ошибки. Но всегда есть политическая воля для их разрешения, и они решаются в рабочем порядке, не нанося никакого ущерба нашим отношениям", - отметила Матвиенко.
По ее мнению, и та повестка, которая существует сегодня в отношениях Москвы и Минска, "будет разрешаться в спокойном рабочем режиме с учётом интересов друг друга, на равноправной основе, с учетом уважения суверенитета наших стран и в доброжелательном, доверительном ключе".
Азербайджан выделил ОИС помощь в размере $100 тыс.
Баку обвинил Ереван в интенсивных обстрелах позиций азербайджанских пограничников на границе из крупнокалиберных орудий
Ереван целенаправленно провоцирует эскалацию напряженности на границе – МИД Азербайджана
ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти - Баркиндо
Новак: по итогам ОПЕК+ договорились о продолжении взаимодействия, с 1 апреля нет обязательств по сокращению нефтедобычи
Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
В ВОЗ назвали "ложной надеждой" предположение, что коронавирус исчезнет летом
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 3 человек, общее число зараженных достигло 9
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта