Матвиенко почувствовала в Минске твердый настрой Белоруссии на глубокое сотрудничество с Россией

Белоруссия твёрдо настроена на продолжение сотрудничества с Россией, у стран есть политическая воля разрешать спорные ситуации в рабочем порядке, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы услышали и почувствовали, что в Белоруссии твердый настрой на продолжение глубокого сотрудничества с РФ на фундаменте нашей общей истории, общности нашей культуры, языка, нашей общей духовности, веры. И это всё очень искренне", - сказала Матвиенко журналистам в Бресте в ходе визита в Белоруссию.

Накануне в Минске у нее прошли встречи с главами обеих палат парламента и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Когда сотрудничество такое многоплановое, случаются и какие-то просчёты, ошибки. Но всегда есть политическая воля для их разрешения, и они решаются в рабочем порядке, не нанося никакого ущерба нашим отношениям", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, и та повестка, которая существует сегодня в отношениях Москвы и Минска, "будет разрешаться в спокойном рабочем режиме с учётом интересов друг друга, на равноправной основе, с учетом уважения суверенитета наших стран и в доброжелательном, доверительном ключе".