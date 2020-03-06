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СНГ 06.03.2020 22:43

Матвиенко почувствовала в Минске твердый настрой Белоруссии на глубокое сотрудничество с Россией

Белоруссия твёрдо настроена на продолжение сотрудничества с Россией, у стран есть политическая воля разрешать спорные ситуации в рабочем порядке, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы услышали и почувствовали, что в Белоруссии твердый настрой на продолжение глубокого сотрудничества с РФ на фундаменте нашей общей истории, общности нашей культуры, языка, нашей общей духовности, веры. И это всё очень искренне", - сказала Матвиенко журналистам в Бресте в ходе визита в Белоруссию.

Накануне в Минске у нее прошли встречи с главами обеих палат парламента и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Когда сотрудничество такое многоплановое, случаются и какие-то просчёты, ошибки. Но всегда есть политическая воля для их разрешения, и они решаются в рабочем порядке, не нанося никакого ущерба нашим отношениям", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, и та повестка, которая существует сегодня в отношениях Москвы и Минска, "будет разрешаться в спокойном рабочем режиме с учётом интересов друг друга, на равноправной основе, с учетом уважения суверенитета наших стран и в доброжелательном, доверительном ключе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СПОРЫ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]