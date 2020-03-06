Число случаев коронавируса в РФ увеличилось за сутки с четырех до 10 - оперативный штаб

Число официально зарегистрированных на территории России случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19 в России за минувшие сутки увеличилось с четырех до десяти.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу.
Отмечается, что это два случая - у граждан Китая (выявлены в январе, в середине февраля выписаны), семь случаев - у граждан РФ (из них шесть - новые), и один случай - у гражданина Италии (выявлен накануне). Не входят в число официальных случаев трое россиян с коронавирусом, эвакуированных с лайнера Diamond Princess у берегов Японии (эти случаи числятся за Японией).
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