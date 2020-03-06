Страны ОПЕК и не-ОПЕК ведут отдельные обсуждения - Зангане

Страны ОПЕК и не-ОПЕК ведут отдельные обсуждения дальнейшей судьбы сделки по сокращению добычи нефти.

"Мы разговариваем отдельно", - сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

Он выразил уверенность в том, что ОПЕК+ в конце концов придет к "разумному компромиссу, результату".

По его словам, пока в переговорах объявлен перерыв.

Из штаб-квартиры ОПЕК в Вене пока уехали представители Казахстана, Ливии, Ирака и Ирана.

В пятницу 6 марта должна состояться восьмая встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу выработки позиции относительно сделки ОПЕК+. Накануне днем страны ОПЕК после заседания рекомендовали увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с. Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по ОПЕК+, предполагающей совместное сокращение нефтедобычи - Россией - неожиданно для всех, когда в Москве была почти полночь, удвоила ставки, согласовав со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год.