Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента России Владимира Путина взять ее замуж.

"А возьмите меня замуж", - прокричала одна девушка, когда Путин общался с жителями Иваново после посещения детской поликлиники.

Путин был несколько озадачен.

Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.