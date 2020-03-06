Узбекистан получил уведомление Китая о возможном сокращении импорта газа

Китайская компания Petrochina уведомила Министерство энергетики Узбекистана о возможном сокращении импорта газа из-за коронавируса, но пока поставки осуществляются в штатном режиме, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

"В настоящее время поставки газа осуществляются в штатном режиме. Получено уведомление о возможном сокращении, но сроки не указываются", - говорится в сообщении.

По данным АО "Узбекнефтегаз", Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 млрд кубометров, в Россию - 4 млрд, остальное приходится на соседние страны Центральной Азии.

По официальной статистике, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 1,6%, до 59,46 млрд кубометров, в 2020 году добычу планируется увеличить на 7,2%, до 63,8 млрд кубометров.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.