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ТЭК 06.03.2020 17:20

Узбекистан получил уведомление Китая о возможном сокращении импорта газа

Китайская компания Petrochina уведомила Министерство энергетики Узбекистана о возможном сокращении импорта газа из-за коронавируса, но пока поставки осуществляются в штатном режиме, сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

"В настоящее время поставки газа осуществляются в штатном режиме. Получено уведомление о возможном сокращении, но сроки не указываются", - говорится в сообщении.

По данным АО "Узбекнефтегаз", Узбекистан в 2019 году планировал увеличить экспорт газа на 15% по сравнению с 2018 годом. В структуре экспорта объемы поставок узбекского газа в Китай составляют около 10 млрд кубометров, в Россию - 4 млрд, остальное приходится на соседние страны Центральной Азии.

По официальной статистике, добыча природного газа в Узбекистане в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 1,6%, до 59,46 млрд кубометров, в 2020 году добычу планируется увеличить на 7,2%, до 63,8 млрд кубометров.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]