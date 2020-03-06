Акционеры Norm 10 апреля соберутся на внеочередное общее собрание

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Norm» созвано на 10 апреля, сообщает общество.
При этом общество не указывает повестку дня заседания акционеров.
Завод Norm Sement является крупнейшим цементным заводом в Южном Кавказе. Производственная мощность завода составляет 5300 тонн клинкера в сутки и 2,1 млн тонн цемента в год.
Завод введен в эксплуатацию в 2013 году. Активы общества на конец 2018 года оцениваются в 228,3 млн манатов, акционерный капитал – 161,962 млн манатов.
А.Азизов
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