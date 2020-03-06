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Бизнес и законодательство 06.03.2020 17:24

Акционеры Norm 10 апреля соберутся на внеочередное общее собрание

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Norm» созвано на 10 апреля, сообщает общество.

При этом общество не указывает повестку дня заседания акционеров.

Завод Norm Sement является крупнейшим цементным заводом в Южном Кавказе. Производственная мощность завода составляет 5300 тонн клинкера в сутки и 2,1 млн тонн цемента в год.

Завод введен в эксплуатацию в 2013 году. Активы общества на конец 2018 года оцениваются в 228,3 млн манатов, акционерный капитал – 161,962 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: NORM, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]