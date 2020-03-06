Число инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 100

Минздрав Бельгии обновил в пятницу статистические данные по заражениям в стране коронавирусом, число которых выросло в стране до 109.
"В эту пятницу в Бельгии насчитывается 59 новых случаев по итогу 441 теста, проведенного минувшей ночью. Итого на данный момент на бельгийской территории насчитывается 109 носителей коронавируса", - сообщают местные СМИ со ссылкой на официальное коммюнике.
В публикациях отмечается, что новая цифра в 59 заболевших более чем вдвое выше зарегистрированного накануне увеличения заражений в 27 случаев.
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