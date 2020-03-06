Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.03.2020 17:26

Число инфицированных коронавирусом в Бельгии превысило 100

Минздрав Бельгии обновил в пятницу статистические данные по заражениям в стране коронавирусом, число которых выросло в стране до 109.

"В эту пятницу в Бельгии насчитывается 59 новых случаев по итогу 441 теста, проведенного минувшей ночью. Итого на данный момент на бельгийской территории насчитывается 109 носителей коронавируса", - сообщают местные СМИ со ссылкой на официальное коммюнике.

В публикациях отмечается, что новая цифра в 59 заболевших более чем вдвое выше зарегистрированного накануне увеличения заражений в 27 случаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ, РОСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]