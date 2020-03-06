Глава Минэнерго Азербайджана обсудил с Новаком и Баркиндо предложение по ограничению нефтедобычи

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в пятницу в Вене провел переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и министром энергетики России Александром Новаком, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.
«Шахбазов в ходе встречи с Новаком и Баркиндо обсудил краткосрочные и долгосрочные перспективы развития нефтяного рынка. Стороны обменялись мнениями по предложению об ограничении нефтедобычи для снижения волатильности нефтяных цен и сокращения разницы между спросом и предложением», - говорится в информации.
По данным Минэнерго Азербайджана, в ходе встреч отмечалась необходимость сотрудничества между странами ОПЕК и не-ОПЕК и выполнения обязательств в рамках сделки (ОПЕК+).
В пятницу 6 марта должна состояться восьмая встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу выработки позиции относительно сделки ОПЕК+. Накануне днем страны ОПЕК после заседания рекомендовали увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с. Позднее Саудовская Аравия, согласовала со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год.
Н.Аббасова
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