Глава Минэнерго Азербайджана обсудил с Новаком и Баркиндо предложение по ограничению нефтедобычи

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в пятницу в Вене провел переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо и министром энергетики России Александром Новаком, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского Минэнерго.

«Шахбазов в ходе встречи с Новаком и Баркиндо обсудил краткосрочные и долгосрочные перспективы развития нефтяного рынка. Стороны обменялись мнениями по предложению об ограничении нефтедобычи для снижения волатильности нефтяных цен и сокращения разницы между спросом и предложением», - говорится в информации.

По данным Минэнерго Азербайджана, в ходе встреч отмечалась необходимость сотрудничества между странами ОПЕК и не-ОПЕК и выполнения обязательств в рамках сделки (ОПЕК+).

В пятницу 6 марта должна состояться восьмая встреча министров стран ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу выработки позиции относительно сделки ОПЕК+. Накануне днем страны ОПЕК после заседания рекомендовали увеличить сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продление текущих ограничений на 1,7 млн б/с. Позднее Саудовская Аравия, согласовала со странами ОПЕК дополнительное снижение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год.

Н.Аббасова