Не менее 12 случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 выявлены на борту египетского круизного судна, которое направляется по Нилу из города Асуан в Луксор, говорится в заявлении, выпущенном в пятницу совместном заявлении министерства здравоохранения Египта и ВОЗ.

"У 12 членов команды судна подтверждено заражение, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов", - говорится в заявлении. Отмечается, что все эти люди помещены в карантин.

Власти Египта были предупреждены после того, как на борту судна был выявлен турист с Тайваня, у которого было подтверждено заражение COVID-19. Все люди, которые контактировали с ним, также помещены в карантин на 14 дней.

Ранее в Египте был выявлен заболевший гражданин КНР, который к настоящему моменту уже выздоровел.