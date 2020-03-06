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Дальнее зарубежье 06.03.2020 17:45

Команда египетского круизного судна на Ниле заразилась "уханьским" вирусом

Не менее 12 случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 выявлены на борту египетского круизного судна, которое направляется по Нилу из города Асуан в Луксор, говорится в заявлении, выпущенном в пятницу совместном заявлении министерства здравоохранения Египта и ВОЗ.

"У 12 членов команды судна подтверждено заражение, болезнь протекает без ярко выраженных симптомов", - говорится в заявлении. Отмечается, что все эти люди помещены в карантин.

Власти Египта были предупреждены после того, как на борту судна был выявлен турист с Тайваня, у которого было подтверждено заражение COVID-19. Все люди, которые контактировали с ним, также помещены в карантин на 14 дней.

Ранее в Египте был выявлен заболевший гражданин КНР, который к настоящему моменту уже выздоровел.

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Тэги: ЕГИПЕТ, КРУИЗ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]