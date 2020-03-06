Премьеры Белоруссии и РФ договорились провести рабочую встречу в ближайшее время

Премьер-министры Белоруссии и России договорились провести рабочую встречу в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского премьера.

"Сергей Румас и Михаил Мишустин в рамках телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.