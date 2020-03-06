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Дальнее зарубежье 06.03.2020 20:36

Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета в размере $7,8 млрд в ответ на распространение коронавируса нового типа.

Подписанный Трампом законопроект, помимо этих расходов, разрешает использование для борьбы с эпидемией $500 млн из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.

Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит $8,3 млрд.

"Это непредвиденная проблема, - отметил Трамп после подписания законопроекта. - Она пришла из ниоткуда".

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло двухсот при 14 случаях летального исхода.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]