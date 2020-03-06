Трамп подписал законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета в размере $7,8 млрд в ответ на распространение коронавируса нового типа.

Подписанный Трампом законопроект, помимо этих расходов, разрешает использование для борьбы с эпидемией $500 млн из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину.

Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составит $8,3 млрд.

"Это непредвиденная проблема, - отметил Трамп после подписания законопроекта. - Она пришла из ниоткуда".

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло двухсот при 14 случаях летального исхода.