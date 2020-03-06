Новак: по итогам ОПЕК+ договорились о продолжении взаимодействия, с 1 апреля нет обязательств по сокращению нефтедобычи

По итогам заседания ОПЕК+ был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках Хартии сотрудничества стран-производителей нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"С 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи", - добавил он.

По его словам, Россия пока не обсуждала с компаниями вариант увеличения добычи в апреле.

"Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии (ОПЕК+ - ИФ). Что касается сокращений - наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению", - сказал Новак.

Комментируя перспективы увеличения нефтедобычи Россией, он отметил: "Это будет зависеть от планов компаний, в первую очередь. Нужно будет с компаниями пообщаться. Скажем так, не обсуждали такой вариант".