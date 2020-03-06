Новак: по итогам ОПЕК+ договорились о продолжении взаимодействия, с 1 апреля нет обязательств по сокращению нефтедобычи

По итогам заседания ОПЕК+ был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках Хартии сотрудничества стран-производителей нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"С 1 апреля нет ни у кого обязательств по сокращению нефтедобычи", - добавил он.
По его словам, Россия пока не обсуждала с компаниями вариант увеличения добычи в апреле.
"Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии (ОПЕК+ - ИФ). Что касается сокращений - наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению", - сказал Новак.
Комментируя перспективы увеличения нефтедобычи Россией, он отметил: "Это будет зависеть от планов компаний, в первую очередь. Нужно будет с компаниями пообщаться. Скажем так, не обсуждали такой вариант".
Азербайджан выделил ОИС помощь в размере $100 тыс.
Баку обвинил Ереван в интенсивных обстрелах позиций азербайджанских пограничников на границе из крупнокалиберных орудий
Ереван целенаправленно провоцирует эскалацию напряженности на границе – МИД Азербайджана
В ВОЗ назвали "ложной надеждой" предположение, что коронавирус исчезнет летом
В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 3 человек, общее число зараженных достигло 9
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
В Литве арестовали двоих подозреваемых по делу о шпионаже
Премьеры Белоруссии и РФ договорились провести рабочую встречу в ближайшее время
Матвиенко почувствовала в Минске твердый настрой Белоруссии на глубокое сотрудничество с Россией
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта