ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти - Баркиндо

ОПЕК+ продолжит консультации о добыче нефти, сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Вчера у нас на конференции ОПЕК было анонимное решение о продлении соглашения до конца года, а также об увеличении объема сокращений с рекомендации технического комитета в 600 тыс. б/с до 1,5 млн б/с, ввиду ухудшения рыночных условий. Нет сомнений, что за последние четыре недели все индексы ухудшились - по акциям, товарам и, конечно, нефти. Мы предложили эти цифры нашим коллегам из не-ОПЕК", - напомнил он.

Баркиндо сообщил, что страны договорились продолжить обсуждение судьбы сделки. "На сегодняшних интенсивных консультациях, и поэтому мы не могли собрать это заседание днем, министры связывались со своими столицами, консультировались, чтобы понять инструкции. В конце дня вышло основное, болезненное решение разъединиться, прекратить заседание. Но консультации продолжатся. Мы договорились продолжить, у нас есть несколько сложных вопросов", - сказал Баркиндо, подчеркнув, что ОПЕК будет стараться достигнуть единодушия.

Генсек ОПЕК выразил оптимизм и уверенность, что никто из группы ОПЕК+ не хочет повторения ситуации прошлых лет с низкими ценами на нефть.

По словам Баркиндо, сегодня несколько министров были в контакте не только с руководителями своих стран, но и с министрами финансов, и с представителями центробанков. Он также сообщил, что сегодня запланирована неформальная встреча стран-участников соглашения.

"Мы решили прервать это заседание, но продолжить консультации, включая сегодня вечером. У нас будет неформальная встреча, где мы, возможно, сможем договориться, как действовать после окончания первого квартала", - сказал он.

Тем не менее, страны подтвердили свою приверженность сделке, отметил Баркиндо. "Мы подписали резолюцию перед окончанием заседания, подтверждающую наши продолжающиеся обязательства по Хартии о сотрудничестве. Нет сомнений, что все остаются "на борту", - сказал генсек ОПЕК.

Он подчеркнул, что 90% государств не-ОПЕК также согласны с решением ОПЕК, нужно" убедить одну или две страны" принять позицию ОПЕК.

"Мы надеемся, что влияние коронавируса закончится в наиболее короткое время. Мы призвали правительства принять очень сильные меры по сдерживанию вируса, но мы не знаем, сколько продлится вспышка и, особенно, степень ее влияния", - сказал Баркиндо.

"У нас были дискуссии с Россией, и они привержены декларации о кооперации, и они хотят продолжить", - сказал Баркиндо, отвечая на вопрос, может ли ОПЕК в одностороннем порядке снизить нефтедобычу. "Мы по-прежнему уверены, что они вернутся на этот "Ноев ковчег", - сказал генсек ОПЕК.

По его словам, Россия сегодня не будет принимать участия в неформальной встрече, так как "возвращается домой для дальнейших консультаций".

"Мы не принимаем односторонних действий с момента подписания декларации о кооперации, и нам нет нужды прерывать эту традицию. Работа продолжается. Мы остаемся уверены, что сможем преодолеть вызовы, поставленные перед нами этой человеческой трагедией", - сообщил Баркиндо.

"Мы пытаемся понять, как продлить это соглашение до конца года на более высоких уровнях сокращения, потому что цифры понятны, падение спроса реально, все агентства понижают оценки, и мы не можем это игнорировать", - сказал он.