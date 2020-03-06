Эрдоган перечислил Меркель плюсы соглашения по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер подчеркнул преимущества соглашения по Идлибу, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Соглашение по Идлибу, заключенное в четверг в Москве, позволяет защищать ни в чем неповинных мирных жителей, а также гарантирует безопасность турецких военнослужащих (находящихся в Идлибе - ИФ)", - заявил Эрдоган.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с официальным визитом и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Встречи в узком и расширенном составе под председательством президентов Турции и России продолжались пять часов сорок минут.

По итогам переговоров в Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в сирийском Идлибе, которое вступило в силу с 00:01 6 марта.