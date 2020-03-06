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Регион 06.03.2020 21:43

Эрдоган перечислил Меркель плюсы соглашения по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер подчеркнул преимущества соглашения по Идлибу, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Соглашение по Идлибу, заключенное в четверг в Москве, позволяет защищать ни в чем неповинных мирных жителей, а также гарантирует безопасность турецких военнослужащих (находящихся в Идлибе - ИФ)", - заявил Эрдоган.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с официальным визитом и провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Встречи в узком и расширенном составе под председательством президентов Турции и России продолжались пять часов сорок минут.

По итогам переговоров в Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в сирийском Идлибе, которое вступило в силу с 00:01 6 марта.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРГ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]