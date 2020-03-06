В Азербайджане коронавирус выявлен еще у 3 человек, общее число зараженных достигло 9

В Азербайджане коронавирус Covid-19 выявлен еще у трех человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.
«У трех человек, прибывших из Ирана, выявлен коронавирус. Это граждане Азербайджана 1938 г.р., 1993 г.р. и 1994 г.р. (двое последних обучались в иранском городе Кум). Все они помещены в специальную больницу», - отмечается в сообщении штаба.
Таким образом, в Азербайджане коронавирус выявлен у девяти человек, из которых 7 – граждане Азербайджана, еще по одному – России и Германии.
По данным штаба, состояние трех новых зараженных оценивается как удовлетворительное, температура у них в норме, жалоб не имеется.
«Здоровье зараженных находится под серьезным присмотром, предпринимаются необходимые меры для их лечения», - подчеркивает штаб.
А. Мамедов
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