Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.03.2020 14:57

Nissan вкладывает 400 млн фунтов в британское предприятие, несмотря на связанные с Brexit риски

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. инвестирует 400 млн фунтов стерлингов ($520,2 млн) в свое предприятие в британском Сандерленде, чтобы подготовить его к выпуску новых моделей, пишет газета Financial Times.

В пятницу компания ввела в строй новую линию прессов стоимостью 52 млн фунтов в рамках подготовки к производству новой модели автомобиля Qashqai, выпуск которой в Сандерленде, как ожидается, начнется в конце текущего года.

На долю автомобилей Qashqai приходится две трети производимой на этом заводе продукции.

Основная часть суммы в 400 млн фунтов, которая включает в себя государственную субсидию в размере 11 млн фунтов, уже вложена в предприятие, сообщают источники FT. Установка линии прессов началась 18 месяцев назад, сообщила компания.

Ранее Nissan предупреждал, что изменение таможенных пошлин после выхода Великобритании из Евросоюза поставит под угрозу бизнес-модель его предприятия в Сандерленде, которое экспортирует 70% выпускаемых автомобилей в страны ЕС.

Завод Nissan в Сандерленде является крупнейшим автомобильным предприятием Великобритании. Он был открыт в 80-х гг. как европейская экспортная база японского автопроизводителя, и в настоящее время здесь работает порядка 6 тыс. человек.

Производство автомобилей на этом заводе в прошлом году составило 347 тыс. по сравнению с 510 тыс. в 2016 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, NISSAN, ПРЕДПРИЯТИЕ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Nissan прекратит сборку моделей Infiniti в Великобритании, бренд уходит из Западной Европы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]