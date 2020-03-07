Nissan вкладывает 400 млн фунтов в британское предприятие, несмотря на связанные с Brexit риски

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. инвестирует 400 млн фунтов стерлингов ($520,2 млн) в свое предприятие в британском Сандерленде, чтобы подготовить его к выпуску новых моделей, пишет газета Financial Times.

В пятницу компания ввела в строй новую линию прессов стоимостью 52 млн фунтов в рамках подготовки к производству новой модели автомобиля Qashqai, выпуск которой в Сандерленде, как ожидается, начнется в конце текущего года.

На долю автомобилей Qashqai приходится две трети производимой на этом заводе продукции.

Основная часть суммы в 400 млн фунтов, которая включает в себя государственную субсидию в размере 11 млн фунтов, уже вложена в предприятие, сообщают источники FT. Установка линии прессов началась 18 месяцев назад, сообщила компания.

Ранее Nissan предупреждал, что изменение таможенных пошлин после выхода Великобритании из Евросоюза поставит под угрозу бизнес-модель его предприятия в Сандерленде, которое экспортирует 70% выпускаемых автомобилей в страны ЕС.

Завод Nissan в Сандерленде является крупнейшим автомобильным предприятием Великобритании. Он был открыт в 80-х гг. как европейская экспортная база японского автопроизводителя, и в настоящее время здесь работает порядка 6 тыс. человек.

Производство автомобилей на этом заводе в прошлом году составило 347 тыс. по сравнению с 510 тыс. в 2016 году.