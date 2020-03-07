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Дальнее зарубежье 07.03.2020 15:35

Кабул готов приступить к переговорам с талибами 10 марта, но пленных им пока не вернут - президент Афганистана

Власти Афганистана к 10 марта будут готовы начать переговорный процесс с движением "Талибан", заявил в субботу афганский президент Ашраф Гани.

"Исламская республика Афганистан готова начать переговоры с талибами, основываясь на установленных принципах", - сказал президент, слова которого приводит агентство ЭФЭ.

Гани пояснил, что список членов делегации для переговоров "будет готов к 10 марта".

При этом он подчеркнул, что считает преждевременным требование талибов освободить 5 тыс. захваченных в плен боевиков.

В конце февраля США подписали с талибами соглашение по урегулированию конфликта в Афганистане. В нем, в частности, говорится о необходимости начать межафганские мирные переговоры и провести обмен пленными.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]