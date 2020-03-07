Кабул готов приступить к переговорам с талибами 10 марта, но пленных им пока не вернут - президент Афганистана

Власти Афганистана к 10 марта будут готовы начать переговорный процесс с движением "Талибан", заявил в субботу афганский президент Ашраф Гани.
"Исламская республика Афганистан готова начать переговоры с талибами, основываясь на установленных принципах", - сказал президент, слова которого приводит агентство ЭФЭ.
Гани пояснил, что список членов делегации для переговоров "будет готов к 10 марта".
При этом он подчеркнул, что считает преждевременным требование талибов освободить 5 тыс. захваченных в плен боевиков.
В конце февраля США подписали с талибами соглашение по урегулированию конфликта в Афганистане. В нем, в частности, говорится о необходимости начать межафганские мирные переговоры и провести обмен пленными.
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