США планируют передать Украине противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера

Конгресс США неофициально уведомили о планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь в размере 125 миллионов долларов, в том числе боевые патрульные катера, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Председатели и высокопоставленные члены соответствующих комитетов конгресса смогут рассмотреть пакет помощи до официального уведомления Конгресса.
Это первая половина из $250 млн помощи Украине в области безопасности, которые были выделены Конгрессом.
Новый пакет помощи включает в себя противоартиллерийские радары и боевые патрульные катера Mark VI, последние из которых рассматривается как особенно важны с учетом напряженности между Украиной и Россией в Черном и Азовском морях.
"Согласно нашей политике министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в области безопасности, пока они находятся на рассмотрении Конгресса", - сказала представитель Пентагона, подполковник Карла Глисон.
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