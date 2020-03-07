Украинское правительство не зависит от олигархов, даже если кто-то из его членов работал в бизнес-структурах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство страны.
"Олигархам принадлежит 70%-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - сказал он в интервью Bloomberg Quint.
Смену украинского правительства Зеленский пояснил необходимостью реакции на эффективность его работы.
"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу. Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это", - указал президент.
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