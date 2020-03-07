Три острова Мальдивского архипелага закрыты из-за найденного у туристов коронавируса

Три острова Мальдивского архипелага, Summer Island, Kuredu Island Resort и V. Thinadhoo закрыты на карантин после того, как вирус Covid-19 был найден у французских и итальянских туристов, сообщает портал Avas.mv.
"Агентство по охране здоровья Мальдивских островов (HPA) в субботу закрыло остров Summer Island и заявило, что сейчас никто не может ни приехать на остров, ни уехать с него. Это произошло в соответствии с политикой борьбы с распространением вируса, о которой HPA объявило ранее. В ее рамках агентство будет блокировать все острова, где у людей выявлены подозрительные симптомы, до получения результатов тестов", — пишет издание.
Ранее также были заблокированы острова Kuredu Island Resort и V. Thinadhoo, на обоих отдыхали итальянские туристы, у которых появились симптомы Covid-19. Причем один из итальянцев заболел уже после того, как вернулся домой.
"Сейчас HPA пытается выявить тех, кто был в контакте с зараженным туристом. У работавшего на острове врача тоже появились симптомы вируса, он госпитализирован. В качестве меры предосторожности правительство архипелага приостановило авиасообщение с Италией. Ранее было приостановлено сообщение с Китаем, Ираном и частично Южной Кореей и Ираном. Туристы из этих стран не могут въехать на острова", — сообщает портал.
Коронавирус, который начал распространяться в декабре 2019 года из китайской провинции Хубэй, диагностирован уже у более 100 тыс. человек во всем мире. В том числе у более 4 тыс. — в Италии, занимающей второе место по числу случаев. В России на 6 марта зафиксировано 6 случаев заболевания.
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