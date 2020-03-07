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Экология 07.03.2020 15:56

Температурный рекорд 2002 года побит в Москве

На главной столичной метеостанции на ВДНХ в 14:00 субботы зафиксировано 11 градусов тепла, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"В Москве побит рекорд дня, принадлежавший 7 марта 2002 года. В тот день температура поднималась до 9 градусов", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что окончательное значение температурного максимума для 7 марта будет известно к исходу дня.

По оценке синоптиков, начало весны в Москве на 8 градусов теплее нормы. В воскресенье, 8 марта, возможно обновление температурного рекорда дня, установленного в 2014 году (8,3 градуса).

Ранее сообщалось, что в пятницу в столице был повторен температурный рекорд 1995 года (6,4 градуса)

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Тэги: МОСКВА, ПОГОДА, ТЕМПЕРАТУРА, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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