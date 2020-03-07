Температурный рекорд 2002 года побит в Москве

На главной столичной метеостанции на ВДНХ в 14:00 субботы зафиксировано 11 градусов тепла, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.
"В Москве побит рекорд дня, принадлежавший 7 марта 2002 года. В тот день температура поднималась до 9 градусов", - сказал представитель метеобюро.
Он уточнил, что окончательное значение температурного максимума для 7 марта будет известно к исходу дня.
По оценке синоптиков, начало весны в Москве на 8 градусов теплее нормы. В воскресенье, 8 марта, возможно обновление температурного рекорда дня, установленного в 2014 году (8,3 градуса).
Ранее сообщалось, что в пятницу в столице был повторен температурный рекорд 1995 года (6,4 градуса)
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