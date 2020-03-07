Русская Православная Церковь ополчилась на Киркорова за новый клип

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион подверг резкой критике новый клип Филиппа Киркорова "Романы".

"Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие", - заявил митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Премьера клипа состоялась 14 февраля, в первые два дня его посмотрело более 1 млн человек. Сюжет клипа построен на любви католического священника к прихожанке. В роли священника предстал сам исполнитель, а в "подтанцовке" задействованы раздевающиеся "монахини".

Повторив тезис о "безвкусной поделке", представитель ПРЦ добавил: "Она еще кощунственная и богохульная. Вот все, что я могу сказать об этом".