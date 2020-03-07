Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 14

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Три эпизода выявлено в Липецке, один в Петербурге.
Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 14.
Остальные 10 случаев: это двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь у граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта) и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.
Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.
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